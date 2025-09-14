مونديال طوكيو: الكينية جيبشيرشير تحرم أسيفا من ذهبية الماراثون

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : حرمت الكينية بيريس جيبشيرشير بفارق ثانيتين فقط بعد تسارع مثير في الامتار الاخيرة منافستها الإثيوبية تيغست أسيفا من ذهبية الماراثون الاحد، باحتلالها للمركز الأول في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو.

تقاربت العداءتان عند دخولهما إلى الاستاد الوطني بعد 41 كيلومترا من الجري في شوارع طوكيو، حيث كانت الوتيرة تتسارع طوال الوقت.

حاولت جيبشيرشير الابتعاد، لكن حاملة الرقم القياسي العالمي السابقة أسيفا انطلقت بسرعة في الخط المستقيم قبل 200 متر من النهاية، بينما وجدت الكينية ابنة الـ 31 عاما الطاقة الكافية لتجاوز منافستها وانتزاع الميدالية الذهبية.

قالت جيبشيرشير مبتسمة "أنا سعيدة جدا بما حققته في طوكيو. كان الجو حارا والظروف المناخية صعبة للغاية، لكنني نجحت. لم يكن الأمر سهلا".

واضافت "عندما دخلت الملعب، شعرت بطاقة كبيرة من الجماهير. لم أتوقع الفوز. لم يكن من خططي النهائية الجري بسرعة في الأمتار الأخيرة، ولكن عندما رأيت أنني على بُعد 100 متر من خط النهاية، بدأت بالجري. وجدت طاقة كامنة".

وأردفت "على الرغم من مشاركتي في العديد من سباقات الماراثون في مسيرتي، إلا أنني ممتنة جدا لهذا الفوز لأنني لم أكن أتوقعه. أشارك في أول بطولة عالمية لي، وأشعر بالامتنان لأنها حدثت في طوكيو حيث فزت بأول ميدالية ذهبية لي في ماراثون اليابان في الأولمبياد".

وقطعت جيبشيرشير، البطلة الأولمبية في العاب طوكيو المؤجلة بسبب فيروس كورونا (2021)، المسافة بـ 2:24.43 ساعتين، متفوقة بفارق ثانيتين فقط عن أسيفا، الفائزة مرتين بماراثون برلين والتي اضافت إلى سجلها ماراثون لندن في وقت سابق من هذا العام بزمن عالمي قدره 2:15.50 س.

وسبق لأسيفا أن تعرضت لخسارة مريرة أخرى بفارق 3 ثوان فقط أمام العداءة الهولندية سيفان حسن في أولمبياد باريس العام الماضي، علما أن الاخيرة انسحبت من النسخة الحالية لبطولة العالم للمشاركة في ماراثون سيدني الذي فازت به، سعيا للتركيز على بطولات الماراثون العالمية الكبرى.