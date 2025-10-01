دوري أبطال أوروبا: تشلسي يُفسد عودة مورينيو إلى ستامفورد بريدج وخماسية لبايرن

الرياص - اسماء السيد - لندن : أفسد تشلسي الإنكليزي عودة مدربه السابق جوزيه مورينيو إلى ملعب ستامفورد بريدح وتحقيق أي مفاجأة غير سارة للنادي اللندني، وفاز على فريقه الجديد بنفيكا البرتغالي 1 0 الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجّل المدافع الكولومبي ريتشارد ريوس هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه (18)، مانحا تشلسي فوزه الأول بعد الخسارة الافتتاحية أمام بايرن ميونيخ الألماني.

في المقابل، تلقى بنفيكا خسارته الثانية بعد الأولى الصادمة أمام قره باغ الأذربيجاني والتي أدت إلى إقالة مدربه السابق برونو لاجي.

وكانت المباراة على ملعب ستامفورد بريدج عاطفية بالنسبة إلى جمهور تشلسي ومدربهم السابق مورينيو الذي قاد النادي إلى لقب الدوري الإنكليزي الممتاز ثلاث مرات في فترتين.

وتلقى مورينيو ترحيبا حارا من الجمهور وبادلهم بقبلات في الهواء، في حين ارسل لاعبه البلجيكي دودي لوكباكيو التهديد الأول بتسديدة تصدى لها الحارس الإسباني روبرت سانشيس وارتطمت بالقائم الأيمن وخرجت إلى ركنية (8).

لكن الضيوف ردّوا مرة اولى بكرة الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (11) قريبة من القائم الأيمن، وثانية عبر البرتغالي بيدرو نيتو أقرب إلى المرمى (17)، إلى أن جاء الحل بالنيران الصديقة بقدم الكولومبي ريتشارد ريوس الذي سجل خطأ في مرمى فريقه أثناء محاولته إبعاد عرضية غارناتشو (18).

وغابت الفرص الخطيرة عن معظم فترات المباراة في ظل عدم فتح بنفيكا الملعب على الرغم من تأخره واكتفاء تشلسي بهدفه، في حين طُرد البديل البرازيلي جواو بيدرو من صفوف تشلسي بعد بطاقتين صفراوين (62 و90+6).

وفي ليماسول، واصل بايرن ميونيخ الألماني انتصاراته الساحقة وهزّ شباك مضيفه بافوس القبرصي خمس مرات في الفوز 5 1.

وكعادته، لم يغب الهدّاف الإنكليزي هاري كاين عن الموعد فسجّل هدفين (15 و34) وأضاف البرتغالي رافايل غيريرو (20) والسنغالي نيكولاس جاكسون (31) والفرنسي ميكايل أوليسيه (69) باقي الأهداف.

ومنذ 22 آب/أغسطس، فاز بايرن بجميع مبارياته مسجّلا ثلاثة أهداف على الأقل أمام ثمانية خصوم ضمن مختلف المسابقات، بمجموع 33 هدفا، فيما استقبل سبعة أهداف.

وسجل كاين هدف السبق بتسديدة قريبة بعد تمريرة من أوليسيه (15)، ثم تبعه الثاني عبر غيريرو بعدما تبادل الكرة مع جاكسون داخل المنطقة (20).

وبصم جاكسون على أوّل أهدافه مع الفريق البافاري بتسديدة من داخل المنطقة بعد مجهود مميّز من أوليسيه (31)، قبل أن يضيف كاين الرابع بعدها بثلاث دقائق بعد مراوغة أكثر من لاعب (34).

وسجّل الكرواتي ميسلاف أورشيتش هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض بطريقة مذهلة، حين سدد كرة من خارج المنطقة راقبها الحارس مانويل نوير تدخل مرماه (45).