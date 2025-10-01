مونفيس سيعتزل بنهاية موسم 2026

الرياص - اسماء السيد - باريس : أعلن لاعب كرة المضرب الفرنسي غايل مونفيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء أنه سيعتزل بنهاية موسم 2026.

وقال مونفيس في رسالة باللغة الإنكليزية "بعد احتفالي بعيد ميلادي التاسع والثلاثين، قبل شهر تحديدا، أود أن أعلن أن العام المقبل سيكون آخر عام لي كلاعب محترف (...) ورغم الأهمية الكبرى لهذه الرياضة بالنسبة لي، إلّا أنني أتخذ قرار الاعتزال بنهاية موسم 2026 بكل هدوء".

وفاز مونفيس منذ ظهوره الأول في دورات وبطولات رابطة اللاعبين المحترفين عام 2004، بـ13 لقبا فرديا، ووصل إلى المباراة النهائية ثلاث مرات في دورات ماسترز الألف نقطة ثلاث مرات (باريس 2009 و2010، ومونتي كارلو 2016)، وارتقى إلى المركز السادس عالميا عام 2016.

كما بلغ نصف نهائي بطولتين من البطولات الأربع الكبرى (رولان غاروس 2008 والولايات المتحدة المفتوحة 2016).

ويخلو سجل اللاعب الموهوب والمقاتل من لقب كبير، وعلق على ذلك قائلا "كنت قريبا من الفوز، لكنني لم أفز بأي بطولة في الغراند سلام في مسيرتي الاحترافية، مضيفا مازحا "لن أدّعي بأنني سأفعل ذلك في العام المقبل".

وسيلحق مونفيس بفرسان المنتخب الفرنسي لكأس ديفيس المعتزلين جو ويلفريد تسونغا وجيل سيمون وريشار غاسكيه.

وشكر مونفيس في رسالته المطولة، يشكر زوجته، اللاعبة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا "حبي، وإلهامي، وقوتي"، وابنتهما سكاي، وإخوته داريل ورودي ومايلي ومدربيه "الذين آمنوا بهذا الشاب النحيل من باريس، وجميع الأشخاص الذين هتفوا ذات مرة: +هيا غايل!+. مباشرة أو أمام التلفاز".

كما شكر "فرسانه الثلاثة وأعز أصدقائه مدى الحياة، تسونغا، سيمون، وغاسكيه"، دون أن ينسى والديه: "انظروا إلى أين وصلنا".

وتابع "صدقوني عندما أقول إنني لا أشعر بأي ندم. لكن ما أشعر به هو أنني كنت محظوظا: محظوظا بشكل لا يُصدق، محظوظا جدا".

وأردف قائلا "حظيت باللعب في العصر الذهبي للتنس، إلى جانب بعض أعظم الأسماء في تاريخ هذه الرياضة: (السويسري روجيه) فيدرر، (الاسباني رافايل) نادال، (الصربي نوفاك) ديوكوفيتش، (البريطاني أندي) موراي. حتى الخسارة تمنحك شعورا ملحميا عندما تواجه أسطورة (مع أنني يجب أن أعترف أن الفوز العرضي عليهم كان يجلب لي نشوة خاصة أيضا)".