تايلور سويفت.. خطوة غير مسبوقة تفاجئ عالم الموسيقى

تستعدّ الفنّانة تايلور سويفت لإصدار ألبومها الجديد “The Life of a Showgirl” يوم الجمعة في الثّالث من أكتوبر.

في هذه المناسبة، حقّقت سويفت إنجازًا جديدًا بعدما أصبحت أوّل فنّانة في تاريخ جمعيّة صياغة التّسجيلات الأميركيّة (RIAA) تتخطّى عتبة المئة مليون نسخة مباعة من ألبوماتها.

وكتب حساب الـRIAA عبر إنستغرام: “مبروك لـ تايلور سويفت على كونها أوّل فنانة في التّاريخ تتجاوز المئة مليون وحدة ألبوم معتمدة من RIAA!”

وبحسب الموقع الرّسميّ للجمعيّة، بلغت مبيعات سويفت أكثر من ١٠٥ ملايين ألبوم حتى الثّلاثين من سبتمبر.

ألبوم ١٩٨٩ (٢٠١٤) سجّل الأعلى بمبيعات وصلت إلى ١٤ مليون نسخة.

ألبوم Fearless (٢٠٠٨) حقّق ١١ مليون نسخة.

ألبومات Red (٢٠١٢)، Taylor Swift (٢٠٠٦)، وThe Tortured Poets Department (٢٠٢٤) بيع كلّ منها ٨ ملايين نسخة.

أمّا على صعيد كبار النّجوم، فقد باعت فرقة The Beatles نحو ١٨٣ مليون نسخة، بينما حقّق غارث بروكس ١٦٢ مليون نسخة، وإلفيس بريسلي ١٤٦.٥ مليون نسخة، في حين سجّلت فرقة The Eagles مبيعات وصلت إلى ١٢٠ مليون نسخة.

في أغسطس الماضي، أعلنت سويفت عن ألبومها الجديد “The Life of a Showgirl” خلال ظهورها في بودكاست “New Heights” الّذي يقدّمه خطيبها ترافيس كيلسي وشقيقه جيسون كيلسي.

وقالت عن العمل: “هذا الألبوم يعكس الطّاقة الّتي شعرت بها في حياتي مؤخّرًا. إنه يتناول ما كان يحدث خلف الكواليس في حياتي الداخليّة خلال جولة (The Eras Tour)، تلك الجولة الّتي كانت مليئة بالحماسة والحيويّة.”

وأضافت صاحبة أغنية Fortnight أنّها أرادت أن “تُضفي لمسة براقة على مختلف جوانب تلك التّجربة، وعلى الإحساس الذي يرافقك في نهاية كل ليلة بعد كلّ ما حدث.”

وفي وقت سابق من هذا الشّهر، كشفت سويفت عن إقامة الحفل الرّسميّ لإطلاق الألبوم بعنوان “The Official Release Party of a Showgirl” في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لإطلاقه (٣-٥ أكتوبر) داخل صالات السينما، إذ سيُعرض:

العرض الأوّل والحصريّ لكليب أغنيتها الجديدة “The Fate of Ophelia”.

مقاطع مصوّرة من خلف الكواليس.

شرح تفصيلي لمصادر إلهام الأغنيات.

فيديوهات الكلمات الخاصّة بالألبوم الجديد.

كما شجّعت معجبيها على ارتداء أزياء خاصّة والرّقص خلال الحدث السّينمائيّ قائلة: “يبدو أنّ الوقت قد حان لإخراج زيّ جولة Eras Tour أو الكارديغان البرتقاليّ… التذاكر متوفّرة الآن، والرّقص اختياري لكنّه مُستحبّ!”

ألبوم “The Life of a Showgirl” سيصدر رسميًّا يوم الجمعة في الثّالث من أكتوبر.