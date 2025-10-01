قيس الشيخ نجيب: عشر سنوات من التميّز ورسائل إلهام للشباب

نظّمت مؤسسة مينتور العربية بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) لقاءً حوارياً مع الممثل وعضو لجنة أصدقاء مينتور العربية السيد قيس الشيخ نجيب، ذلك بمشاركة مجموعة من الطلاب من مختلف الاختصاصات في حرم الجامعة في بيروت.

أدارت الحوار السيدة ثريا اسماعيل، الرئيس التنفيذي لمينتور العربية، بأسلوب تفاعلي وإلهامي، حيث سلّطت الضوء على أهم المحطّات خلال مسيرة العشر سنوات لقيس مع مينتور العربية، وتطرّقت إلى الجوانب المهنية والشخصية لديه، بهدف إلهام الشباب وتشجيعهم على تحويل طموحاتهم إلى واقع مهني.

خلال حديثه عن بداياته في عالم التمثيل، شدّد قيس على أهمية عدم التخلي عن الأحلام تحت ضغط الظروف أو آراء الآخرين، داعياً الشباب إلى المثابرة والإصرار رغم التحديات، مؤكداً أن النجاح لا يتحقق إلا بالصبر والاجتهاد.

كما قدّم قيس مجموعة من النصائح التقنية لطلاب المسرح والفنون الذين شكّلوا جزءاً أساسياً من الحضور، مسلطاً الضوء على الممارسات المهنية التي تساعد على تطوير مسيرتهم الإبداعية.

وفي ختام اللقاء، أعربت السيدة ثريا اسماعيل عن اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية مع الجامعة اللبنانية الأميركية وامتنانها لحفاوة الترحيب من قبل الشباب، مؤكدة أن هذه الطاقة الإيجابية هي المحرّك الأساسي لعمل المؤسسة في المجال الإنساني. ومن جانبها، شدّدت البروفيسورة لينا خوري، ممثلة الجامعة اللبنانية الأميركية، على أن هذا النوع من اللقاءات يجسّد رؤية الجامعة القائمة على أهمية الإرشاد المهني والشخصي في مسيرة طلابها.

كما قّدمت مؤسسة مينتور العربية درعًا تكريميًا للممثل قيس الشيخ نجيب تقديرا له على مساهمته القيّمة خلال مسيرة العشر سنوات في تمكين الأطفال والشباب.