دورة شنغهاي: ريندركنيش يقصي أوجيه-ألياسيم ويبلغ نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي : واصل الفرنسي أرتور ريندركنيش تفوقه على المصنفين الأوائل في دورة شنغهاي الصينية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الثالث عشر بنتيجة 6 3 و6 4 الجمعة، ليبلغ الدور نصف النهائي. 

وحقق ريندركنيش، المصنف 54 عالميا في بداية الدورة، مسيرة رائعة في شنغهاي، حيث واجه منافسين من العيار الثقيل أبرزهم الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث عالميا. 

وحذا ريندركنيش الفارع الطول (1.96 م) حذو ابن خالته فالنتان فاشرو من موناكو الذي حجز مقعده في نصف النهائي الخميس بإقصائه الدنماركي هولغر رونه الحادي عشر، علما أن المصنف 204 عالميا والبالغ من العمر 26 عاما سيواجه "العملاق" الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع.

قال ريندركنيش البالغ 30 عاما "أحيانا نفضّل الفوز بطريقة سيئة، واليوم أعتقد أنه كان فوزا رائعا". 

وأضاف "كانت الظروف جيدة اليوم... مع وجود بعض أفراد العائلة في المقصورة، (أنا) سأتابع فال مرة أخرى اليوم".

وحسم ريندركنيش المجموعة الاولى بكسره إرسال أوجيه ألياسيم في الشوط السادس.

بدأ الفرنسي المجموعة الثانية بقوة، كاسرا ارسال البلجيكي مجددا في الشوط الاول بضربة أمامية ضامنا عدم تمكن الكندي من استعادة إيقاعه. 

