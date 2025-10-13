ناغلسمان يتوقع أن يتجاوز فيرتس بدايته الصعبة مع ليفربول

الرياص - اسماء السيد - برلين : توقع مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان أن يتجاوز لاعب الوسط الدولي فلوريان فيرتس بدايته الصعبة مع فريقه الجديد ليفربول وأن يتألق بألوان بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ورأى ناغلسمان على هامش المباراة المقررة الإثنين في بلفاست بين ألمانيا وإيرلندا الشمالية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 أن الصعوبات التي يواجهها لاعب باير ليفركوزن السابق "طبيعية".

وأضاف ابن الـ38 عاما "لا تساورني أية مخاوف. سيتأقلم بسرعة كبيرة ويسجل أهدافا لليفربول. سيصنع الكثير من اللحظات الجميلة في (ملعب) أنفيلد".

ولم يسجل فيرتس أي هدف ولم يمرر أي كرة حاسمة في تسع مباريات خاضها في الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى ليفربول هذا الصيف مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون يورو).

وأمل ناغلسمان أن "يسجل فيرتس غدا (الإثنين)" في بلفاست كي يبدأ عودته إلى مستواه المعهود، مضيفا "سيكون ذلك مفيدا له ولنا (المنتخب الألماني)".

وتعثرت ألمانيا في بداية مشوارها نحو مونديال 2026 بخسارتها المفاجئة أمام سلوفاكيا 0 2، ثم استعادت توازنها بفوز صعب على إيرلندا الشمالية 3 1 في كولن.

وقدمت ألمانيا أداء صلبا الجمعة بفوزها على لوكسمبورغ 4 0، لكنها استفادت من النقص العددي في صفوف الأخيرة لفترة طويلة من اللقاء.

وقال ناغلسمان بخصوص مباراة بلفاست "سنحاول حصد النقاط الثلاث. لن نتأهل لكأس العالم غدا (الإثنين)، لكن بإمكاننا وضع أنفسنا في موقف جيد. علينا أن نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة".