مينيان عن الانتقادات بسبب اصاباته المتكررة: "لا أتأثر"

الرياص - اسماء السيد - ريكيافيك : أكد حارس منتخب فرنسا مايك مينيان أنه لا يتأثر بالانتقادات التي تطاله بشأن هشاشة بنيته الجسدية والإصابات العديدة التي عصفت بمسيرته في السنوات الأخيرة.

وقال ابن الـ 30 عاما الذي يدافع عن عرين ميلان الإيطالي خلال مؤتمر صحافي في ريكيافيك قبل مواجهة ايسلندا ضمن تصفيات مونديال 2026 "أسمع ما يُقال، لكن أفضل رد لي هو أنني لا أُعير الامر اي اهتمام. أنا على وشك خوض مباراتي الثالثة والعشرين تواليا مع المنتخب الفرنسي. لا يُزعجني وصف الناس لي كحارس مرمى يتعرض للإصابات كثيرا".

وأضاف "حراس المرمى هم الأكثر تعرضا للضربات في أرض الملعب. هذا الأمر الأكثر إيلاما. لا شيء من هذا يُزعزع استقراري ولا يُزعجني. أعمل كل يوم وأتحكم بجسدي، هذا كل ما أستطيع فعله".

ولاحقت لعنة الاصابات مينيان منذ انضمامه إلى ميلان في عام 2021 قادما من ليل، بما في ذلك تمزق في عضلة الساق تسبب في غيابه عن كأس العالم 2022. سقط مجددا في أيلول/سبتمبر اثر تعرضه لاصابة في ربلة ساقه اليمنى.