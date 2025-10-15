مدرب اليابان يعتبر الفوز التاريخي على البرازيلي ثمرة عمل على مدى عقود

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : رأى مدرب المنتخب الياباني لكرة القدم هاجيمي مورياسو أن الفوز الودي التاريخي الذي حققه "الساموراي الأزرق" الثلاثاء على نظيره البرازيلي 3 2، كان ثمرة عمل على مدى عقود من الزمن، مشجعا لاعبيه على استخدامه كنقطة انطلاق نحو الفوز بكأس العالم.

فاجأت اليابان مضيفتها البرازيل بثلاثة أهداف في الشوط الثاني لتحول تخلفها بهدفين في طوكيو إلى فوز تاريخي هو الأول لها على أبطال العالم خمس مرات في 14 مباراة.

وأعرب مورياسو عن سعادته بلاعبيه لنجاحهم أخيرا في تحقيق الفوز المنتظر، مشيدا أيضا بالتشكيلات اليابانية التي مهدت الطريق لتحقيق هذا الانتصار التاريخي، قائلا "لم تفز اليابان على البرازيل من قبل، لكن اللاعبين الذين سبقونا كانوا دائما على قدر التحدي في محاولة التغلب عليهم، وبفضلهم تمكنا من الفوز اليوم".

وتابع "هذه النتيجة تُجسّد جهود الجيل الحالي والأجيال السابقة من اللاعبين اليابانيين".

فازت اليابان على ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022 في قطر قبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام كرواتيا في ثمن النهائي.

ورفع مورياسو التحدي بقوله إن اليابان تطمح للفوز بكأس العالم الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وحثّ لاعبيه على مواصلة التحسن، مرحبا بدفعة الثقة التي تلقوها قبل قرابة على انطلاق النهائيات العالمية.

وقال "سنواصل ما كنا نفعله، وسنسعى لرفع مستوانا خطوة بخطوة. لن تكون كأس العالم سهلة، وأعتقد أن البرازيل ستعود أقوى، لذا علينا أن نواصل العمل خطوة بخطوة".

افتتح تاكومي مينامينو التسجيل في بداية الشوط الثاني، بينما كانت اليابان متأخرة بهدفين في الشوط الأول، ثم أضاف كيتو ناكامورا هدفا آخر قبل أن يسجل أياسي أويدا هدف الفوز برأسية قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.

وأشعلت النتيجة احتفالات صاخبة في المدرجات، حيث حضر قرابة 45 ألف مشجع لمشاهدة هذا الإنجاز التاريخي.