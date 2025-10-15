دورة أوساكا: أوساكا تتخطى إصابة في ساقها وتبلغ ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - اوساكا (اليابان) : تخطت اليابانية ناومي أوساكا إصابة في ساقها لتبلغ ربع نهائي دورة أوساكا في كرة المضرب بفوزها على الهولندية سوزان لامينس حاملة اللقب العام الماضي 7 6 (8 6) و3 6 و6 3 الاربعاء.

وتلتقي أوساكا في الدور التالي مع الرومانية جاكلين كريستيان.

تقدمت أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا 5 0 في المجموعة الثالثة الحاسمة عندما تعرضت لإصابة في ساقها وطلبت تدخل الطبيب المعالج.

عادت الى أرضية الملعب بضماد على فخذها الأيسر وخسرت الشوطين التاليين قبل أن تحسم المباراة في ساعتين و20 دقيقة.

وكانت أوساكا الفائزة بأربعة القاب كبيرة ضمن الغراند سلام تخوض أول دورة لها في اليابان منذ 3 سنوات، والاولى أيضا منذ خسارتها في نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز امام الأميركية أماندا أنيسيموفا الشهر الماضي.