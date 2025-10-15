ترامب يقول إن رئيس فيفا سيدعم نقل مباريات الى مدن أخرى إذا لزم الأمر

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، سيدعم نقل مباريات كأس العالم 2026 من المدن الأميركية لأسباب أمنية إذا لزم الأمر.

وكان ترامب أثار في أيلول/سبتمبر، إمكانية نقل المباريات في خضم حملته على المدن التي يديرها الديمقراطيون انتخابيا، لكن فيفا قال آنذاك بأن قرار مكان إقامة المباريات يعود للهيئة الحاكمة لكرة القدم.

وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض عندما سُئل عما إذا كان من الممكن نقل المباريات من بوسطن، إحدى المدن المضيفة، قائلا "إذا كان أداء أحدهم سيئا، وإذا شعرت بوجود ظروف غير آمنة، فسأتصل بجاني، رئيس فيفا، وهو استثنائي، وسأقول له: لننقلها إلى مكان آخر. وهو سيفعل ذلك بسهولة بالغة".

جاءت تصريحات ترامب بعد يوم من لقائه بصديقه المقرب إنفانتينو في مصر خلال قمة حول وقف إطلاق النار في غزة، حيث انضم رئيس فيفا إلى أكثر من عشرين من قادة العالم الذين كانوا يناقشون السلام في الشرق الأوسط.

واقترح الرئيس الأميركي أيضا أنه إذا لزم الأمر، يمكن نقل فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028 وقال في هذا الصدد "أستطيع قول الشيء نفسه عن الألعاب الأولمبية. لو كنت أعتقد أن لوس أنجليس لن تكون مستعدة كما ينبغي، سأنقلها إلى مكان آخر".

نشرت إدارة ترامب قوات الحرس الوطني في المدن الأميركية التي يديرها الديمقراطيون هذا العام، رغم اعتراضات القادة المحليين وقادة الولايات، قائلةً إن ذلك ضروري لمكافحة الجريمة والنشاط اليساري.

وتستضيف بوسطن سبع مباريات في كأس العالم العام المقبل وكل من سان فرانسيسكو وسياتل ست مباريات في البطولة، بينما تستضيف لوس أنجليس ثماني مباريات.