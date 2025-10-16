فرحة في شوارع المغرب بعد تأهل "الأشبال" إلى نهائي مونديال الشيلي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: خرج آلاف المغاربة ليلة أمس، بمختلف مدن وقرى المملكة، احتفالا بالتأهل التاريخي الذي حققه "أشبال" الأطلس إلى نهائي بطولة كأس العالم في كرة القدم لأقل من20 سنة، المقامة بالتشيلي، وذلك في أعقاب فوزهم على منتخب فرنسا، بالضربات الترجيحية، في دور نصف النهائي، على أرضية ملعب إلياس فيغيروا براندر في مدينة فالبارايسو.

وسارع العديد من رواد مواقع التوصل الاجتماعي إلى نشر صور ومقاطع مصورة للفرحة العارمة التي غمرت المغاربة، سواء في المقاهي أو البيوت والشوارع، تعبيرا عن فخرهم بما حققه شباب المغرب في التظاهرة الكروية العالمية، وقدرة منتخبهم الشاب على مقاربة الكبار سيرا على عادة مغربية ترسخت في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد مونديال قطر للكبار، الذي شهد وصول "أسود الأطلس" إلى نصف نهائي المسابقة.

ولعل ما زاد من فرحة المغاربة أن الوصول إلى نهائي مونديال الشباب جاء على حساب منتخب فرنسا التي كان منتخبها للكبار قد أقصى منتخب المغرب في مونديال قطر، في دور الأربعة.

بدوره، احتفى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتألق المغربي، ووصول "أشبال الأطلس" إلى نهائي كأس العالم، من خلال نشر تدوينات كثيرة في هذا الصدد، مرفقة بصور للفرحة المغربية؛ منها تدوينة "ديما مغرب (المغرب دائما)"، وعبارة "عادات مغربية" مرفقة بصورتي تصديين ناجحين لكل من بونوالحارس المغربي للكبار في مونديال قطر أمام إسبانيا، والصنهاجي، الحارس المغربي للناشئين في مونديال التشيلي أما فرنسا، فضلا عن تدوينة أخرى، تقول: "حتى حاجة ما تصعاب على السبوعة (لا شيء يصعب على الأسود)".

العرب، بدورهم شاركوا المغاربة فرحتهم، معبرين عن فخرهم وانبهارهم بما حققوه في السنوات الأخيرة من إنجازات كروية. ونشر حساب "الأهلي اليوم" تدوينة، تتضمن صورا لفرحة اشبال المغرب، مرفقة بكلمة واحدة تختصر مشاعر الفخر والانبهار: "رجالة". وأضاف الحساب، في تدوينة ثانية: "2022 - منتخب المغرب رابع كأس العالم / 2024 - منتخب المغرب يفوز ببرونزية أولمبياد باريس / 2025 - منتخب المغرب في نهائي كأس العالم للشباب ... تطور غير عادي لمنتخبات المغرب في المسابقات العالمية".

وفيما كتبت صفحة "منتخب المغرب": "تاريخ يُكتب من جديد"، أشاد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بالإنجاز التاريخي لأشبال الأطلس، موجها التهنئة للملك محمد السادس وولي عهده والشعب المغربي، مشددا على أن "الرياضة المغربية دائماً ترفع رؤوس العرب عالياً".

أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و سمو ولي عهده الأمير الحسن وشعب المغرب الشقيق بمناسبة تأهل منتخب المغرب للشباب لنهائي كأس العالم … الرياضة المغربية دائماً ترفع رؤوس العرب عالياً .. ❤️🇲🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 15, 2025

ومما جاء في تغريدة آل الشيخ، على منصة X: "أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وسمو ولي عهده الأمير الحسن وشعب المغرب الشقيق بمناسبة تأهل منتخب المغرب للشباب لنهائي كأس العالم … الرياضة المغربية دائمًا ترفع رؤوس العرب عاليًا".

ويواجه المنتخب المغربي في نهائي كأس العالم نظيره الأرجنتيني الذي تخطى منتخب كولومبيا، وذلك منتصف ليلة الأحد / الاثنين المغربي. وقال محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب لأقل من 20 سنة، في تصريحات صحفية بعد تخطي حاجز المنتخب الفرنسي في دور نصف النهائي: "سنذهب بنفس العقلية لانتزاع لقب كأس العالم".