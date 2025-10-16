ليفركوزن أقال تن هاغ لأن الفريق كان "ذاهبا في الاتجاه الخاطىء"

الرياص - اسماء السيد - برلين : لجأ باير ليفركوزن إلى إقالة مدربه الهولندي إريك تن هاغ بعد مرحلتين فقط على انطلاق الدوري الألماني لكرة القدم لأن الفريق كان "ذاهبا في الاتجاه الخاطئ"، وذلك وفق ما أفاد مديره الرياضي سيمون رولفيس الخميس.

واتخذ بطل ثنائي الدوري والكأس للموسم قبل الماضي قرارا صادما في الأول من أيلول/سبتمبر حين أقال تن هاغ بعد مرحلتين فقط على مشواره معه كخلف للإسباني شابي ألونسو المنتقل إلى ريال مدريد، ما جعله أسرع مدرب يخسر منصبه في تاريخ الدوري الألماني.

وفي حديثه مع وكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى الخميس، قال رولفيس إن القرار "الصعب" بإقالة المدرب الهولندي كان الصائب، مضيفا "إذا شعرت بأنك تسير في الاتجاه الخاطئ، فلا تنتظر حتى تصل إليه. إذا لم يكن الأمر مناسبا، فالأفضل الانفصال".

بعد إقالته من مانشستر يونايتد الإنكليزي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقّع تن هاغ في أيار/مايو عقدا مع ليفركوزن حتى 2027، لكن المغامرة لم تدم طويلا.

وكشف رولفيس أنه تحدث هاتفيا مع ألونسو للبحث بوضع الفريق تحت إشراف تن هاغ الذي بدأ مشواره بشكل سيىء جدا، إذ تلقى ليفركوزن هزيمة ساحقة 0 5 أمام شباب نادي فلامنغو البرازيلي في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

تطرق رولفيس إلى هذه الهزيمة ضد فريق تحت 20 عاما، قائلا "دعونا نقولها بهذه الطريقة، لم تكن جيدة. تحتاج إلى بعض الوقت للتكيف، لكن الشعور هو أننا لم نكن نسير بالطريقة الأمثل. لم يكن الوضع يتحسن بسرعة. أنت بحاجة إلى المدرب والجهاز الفني لمنح اللاعبين الاستقرار، ولم نشعر بذلك".

وأفاد أن النادي أراد "الإسراع في اتخاذ هذا القرار"، مضيفا "في معظم الأحيان، ننتظر طويلا، والنتيجة تكون (استمرار) نتائج سيئة".

وتوقع ابن الـ 43 عاما أن ينجح لاعب وسطه السابق فلوريان فيرتس في تجاوز المصاعب التي يعاني منها في بدايته مع فريقه الجديد ليفربول الإنكليزي، معتبرا أن انتقال اللاعب إلى بطل الدوري الممتاز كان "القرار الصحيح".

ولم يسجل فيرتس أي هدف أو يمرر كرة حاسمة واحدة في تسع مباريات خاضها في الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا حتى الآن.

ورأى رولفيس الذي كان خلف قدوم فيرتس إلى ليفركوزن عام 2020، إن الانتقادات "جزء من اللعبة"، لكنه أشار إلى بيانات أظهرت أن لاعب وسطه السابق "خلق أكبر عدد من الفرص في الدوري الإنكليزي الممتاز".