بطولة انكلترا: أوديغارد "سيء الحط" سيغيب لأسابيع (أرتيتا)

الرياص - اسماء السيد - لندن : قال المدرب الإسباني لأرسنال متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم ميكل أرتيتا الجمعة إن قائد فريقه الدولي النروجي مارتن أوديغارد قد يغيب الى ما بعد النافذة الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بعد تعرّضه لنكسة جديدة في عملية تعافيه من الإصابة.

وسجّل أوديغارد رقما قياسيا سلبيا كأول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي يُستبدل قبل نهاية الشوط الأول في ثلاث مباريات متتالية بعد أن غادر الملعب مصابا في الركبة خلال مواجهة وست هام في 3 تشرين الأول/أكتوبر.

وسبق لابن الـ 26 عاما أن عانى من مشكلة متجددة في الكتف هذا الأسبوع.

وقال أرتيتا عشية الدربي اللندني أمام الجار فولهام السبت "سيستغرق الأمر أسابيع. لا يوجد موعد محدد لعودته، لكنه يتطور بشكل جيد. حظه سيء جدا مع ما يحدث له من إصابات هذا الموسم".

وأضاف "قد يحصل ذلك بعد التوقف الدولي المقبل، لكن علينا أن نراقب تقدمه، وكيفية تعافي الركبة، وكيف سيتعامل مع الخطوات التالية في برنامجه التأهيلي، لذا من المبكر جدا إعطاء إجابة".

وعلى الرغم من البداية المتعثرة لأوديغارد هذا الموسم وإصابة العديد من اللاعبين الآخرين على غرار بوكايو ساكا، الألماني كاي هافيرتس، الفرنسي وليام صليبا ونوني مادويكي، نجح أرسنال في اعتلاء صدارة الدوري الممتاز.

ويتفوّق النادي اللندني بفارق نقطة عن ليفربول بعد سبع مباريات، حيث يطمح لإنهاء عقدته مع اللقب منذ العام 2004 بعد حلوله وصيفا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وتعاقد أرسنال مع فيكتور يوكيريس من أجل إنهاء حاجته لمهاجم صريح. لكنّ المهاجم السويدي سجّل حتى اللحظة ثلاثة أهداف في عشر مباريات، كما لم يهزّ الشباك في أي من مبارياته الثماني الأخيرة مع ناديه او منتخب بلاده.

وقدّم أرتيتا دعمه لابن الـ27 عاما مبديا ثقته بتحسّن مستواه،كما عبّر عن رضاه عن أدائه العام الى حدّ الآن.

وأوضح "إنه يضيف الكثير للفريق، وعندما أراجع المباريات، أشعر بسعادة كبيرة لما قدمه للفريق".

وأضاف "قلت له قبل الاجتماع الأول: "المهاجم رقم 9 الذي أريده هو من يستطيع التعامل مع عدم التسجيل لمدة ست أو ثماني مباريات. إذا لم تستطع، فعليك البحث عن مكان آخر لأن الضغط والتوقعات ستكون موجودة".

وتابع "إذا ارتديت القميص رقم 9 في أرسنال، يجب أن تكون قادرا على القول: +بعد ست مباريات دون تسجيل، هل أصبحت لاعبا مختلفا؟ هل أتصرف بطريقة مختلفة؟+".