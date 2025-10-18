اخبار الرياضه

بطولة إنكلترا: مارك غويهي سيغادر كريستال بالاس حسب مدربه غلاسنر

الرياص - اسماء السيد - لندن : سيغادر قلب الدفاع الانكليزي مارك غويهي ناديه كريستال بالاس بعدما أبلغ القائد ادارته أنه لن يوقّع عقدا جديدا، وفقا لما أعلن السبت مدربه النمسوي أوليفر غلاسنر.

وكاد غويهي (25 عاما) أن ينضم إلى في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشهر الماضي، لكن كريستال بالاس تراجع عن قرار الاستغناء عن مدافعه في اللحظة الأخيرة، مفوتا على نفسه الحصول على مبلغ كبير من الصفقة.

وكشف غلاسنر (51 عاما) أن غويهي، في الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده، أبلغ النادي أن هذا الموسم سيكون الاخير له في سيلهيرست بارك. 

وقال "أراد النادي (بقاءه). عرضوا على مارك عقدا جديدا، لكنه قال: +لا، أريد أن اختبر شيئا مختلفا+، وهذا أمر طبيعي". 

وأضاف مدرب أينتراخت فرانكفورت الالماني السابق "وبالنسبة لنا، الأمر يتعلق بكيفية التعامل مع هذا الوضع. ما هي أفضل طريقة لإنجاز هذه الخطوة التالية؟ هذا كل ما في الأمر، وكيف نتواصل معا". 

لعب غويهي 167 مباراة مع كريستال بالاس منذ انضمامه إلى صفوفه قادما من تشلسي في عام 2021، وقاد النادي للفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي في أيار/مايو على حساب مانشستر سيتي (1 0). كما شارك في 26 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وبامكان بالاس أن يبيع غويهي في كانون الثاني/يناير خلال سوق الانتقالات الشتوية أو الرحيل مجانا بنهاية الموسم. 

في المقابل، بامكان غويهي الاتفاق على عقد مبدئي مع أندية أجنبية اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير. 

وأفادت التقارير أن كريستال بالاس يرغب في بيعه خلال سوق الانتقالات الشتوية، حيث من المرجح أن يواجه ليفربول منافسة من وريال مدريد الاسبانيين وبايرن ميونيخ الالماني.

