يوروبا ليغ: مكابي تل أبيب لن يرسل مشجعيه إلى برمنغهام حرصا على "سلامتهم"

الرياص - اسماء السيد - القدس : لن يرسل نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي مشجعين إلى مدينة برمنغهام الإنكليزية لحضور مباراته في الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) ضد أستون فيلا في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، حرصا على "سلامتهم" قبل هذه المواجهة المصنفة عالية الخطورة.

وكتب النادي على موقعه الإلكتروني "إن رفاهية وسلامة مشجعينا أمران أساسيان، واستنادا إلى الدروس القاسية التي تعلمناها، اتخذنا قرارا برفض توزيع" أي تذاكر تخصهم.

ووقعت اشتباكات عام 2024 خلال مباراة ضد أياكس أمستردام الهولندي، حيث تعرض مشجعون إسرائيليون للملاحقة والاعتداء في شوارع العاصمة الهولندية خلال ليلة 7 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاءت أعمال العنف هذه بعد يومين من الاشتباكات التي ردد خلالها مشجعو مكابي هتافات معادية للعرب، وخربوا سيارة أجرة وأحرقوا علما فلسطينيا.

واستنادا إلى توصيات الشرطة البريطانية، المبنية على "معلومات حديثة وحوادث سابقة" من بينها أحداث أمستردام، أعلن نادي أستون فيلا مساء الخميس أن مشجعي النادي الإسرائيلي لن يتمكنوا من حضور المباراة، بناء على تعليمات من مجموعة الاستشارة الأمنية، الجهة المسؤولة عن إصدار شهادات السلامة لكل مباراة في ملعب "فيلا بارك" في برمنغهام.

وقد أثار هذا القرار، النادر في المملكة المتحدة، موجة من الانتقادات وصلت إلى أعلى مستويات الحكومة، حيث أكدت لندن في اليوم التالي أنها "ستبذل كل ما في وسعها" لضمان حضور "جميع المشجعين" الإسرائيليين.

وأضاف مكابي في بيانه "نأمل أن تتغير الظروف ونتطلع إلى اللعب في برمنغهام في أجواء رياضية في المستقبل القريب"، مشيدا بـ"جهود الحكومة البريطانية والشرطة".

وأعرب النادي عن أسفه "من الواضح أن هناك مجموعات منظمة تسعى إلى تشويه سمعة مشجعي مكابي تل أبيب، رغم أن الغالبية العظمى منهم لا علاقة لهم بالعنصرية أو الشغب"، مؤكدا أنه "يعمل بلا كلل للقضاء على العنصرية بين العناصر الأكثر تطرفا" من مشجعيه.

ويُعرف أحد مجموعات الألتراس، "مكابي فاناتيكس"، بمواقفه اليمينية المتطرفة وهتافاته المتكررة ضد اللاعبين العرب في الدوري الإسرائيلي.

وذكّرت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية، ليزا ناندي، مجلس النواب بأن الكلمة الأخيرة ستعود إلى الشرطة.

كما اعتبرت أن البلاد يجب أن تكون "مذعورة" من الوضع، الذي يعود "إلى حد كبير إلى الخطر الذي يواجهه مشجعو مكابي لأنهم إسرائيليون ويهود".

إلغاء ديربي تل أبيب

في أوروبا، بما في ذلك برمنغهام (وسط إنكلترا)، تُنظم مظاهرات بشكل متكرر للتنديد بردود إسرائيل على هجوم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على أراضيها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أشعل الحرب في غزة.

وتُقام تجمعات مؤيدة للفلسطينيين بانتظام على هامش مباريات كرة القدم التي تشارك فيها فرق إسرائيلية، مما يؤدي أحيانا إلى اشتباكات مع الشرطة.

ويُعد الموضوع حساسا في المملكة المتحدة بعد الهجوم على كنيس هيتون بارك في مانشستر في 2 تشرين الأول/أكتوبر، يوم عيد الغفران، حيث قُتل اثنان من المصلين وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة على يد بريطاني من أصل سوري.

وجاء قرار مكابي تل أبيب أيضا في أعقاب إلغاء ديربي الدوري ضد هبوعيل، بسبب أعمال شغب وحوادث داخل وحول الملعب الذي كان من المقرر أن تُقام فيه المباراة.

وأجلي نحو 30 ألف شخص من الملعب، وأثارت الحادثة عدة انتقادات من الوسط السياسي، كما تم تداولها في وسائل إعلام دولية مثل صحيفة غارديان وشبكة بي بي سي في المملكة المتحدة.