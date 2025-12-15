أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026: نجمة البوب ماريا كاري تغني في حفل الافتتاح

الرياص - اسماء السيد - روما : تشارك نجمة البوب الأميركية ماريا كاري في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في ميلانو كورتينا بين 6 و22 شباط/فبراير 2026، وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة الاثنين.

وستحيي المغنية البالغة 56 عاما حفلا في ملعب سان سيرو لكرة القدم في ميلانو يوم السادس من شباط/فبراير، لتكون أول نجمة عالمية يُكشف عن اسمها.

ولم يُعلن حتى الآن سوى عن مشاركة شخصية أخرى هي الممثلة الإيطالية ماتيلدا دي أنجيليس.

وجاء في بيان صادر عن ميلانو كورتينا 2026 "ماريا كاري، المعروفة عالميا بصوتها الفريد وأعمالها الموسيقية التي تتجاوز الأجيال والثقافات، تجسد تماما المشاعر التي ترافق التحضير للألعاب"، مشيرا إلى أن موضوع حفل الافتتاح سيكون "التناغم".

وإلى جانب سان سيرو، سيُقام حفل الافتتاح خلال الوقت ذاته في ثلاثة مواقع أخرى تستضيف منافسات أولمبياد 2026: كورتينا دامبيتسو، ليفينيو وبريداتسو، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الألعاب الأولمبية.

ومن المتوقع حضور أكثر من 60 ألف متفرج في سان سيرو، حيث يلعب عادة فريقا إنتر وميلان، على أن تتراوح أسعار التذاكر بين 260 و2000 يورو.

ولم تتسرب سوى تفاصيل قليلة عن العرض الذي سيشكل "تحية للروح الإيطالية"، مع تسليط الضوء على شخصيات مثل ليوناردو دا فينشي، إضافة إلى "رسالة سلام للعالم"، حسب ما أوضح في منتصف تشرين الأول/أكتوبر مديره الفني ماركو باليتش الذي أشرف سابقا على حفلي افتتاح أولمبيادي تورينو 2006 وريو 2016.

وسيستمر العرض ساعتين ونصف، مع تركيز كبير على "صُنع في إيطاليا"، إلى جانب تكريم المصمم جورجو أرماني، ابن ميلانو وعاشق الرياضة الذي توفي في أيلول/سبتمبر.