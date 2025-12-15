دوري "أن بي ايه": 48 نقطة من كوري لا تنقذ ووريرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : تألق النجم ستيفن كوري بتسجيله 48 نقطة إلا أنه لم ينجح في تجنيب فريقه غولدن ستايت ووريرز الخسارة امام بورتلاند ترايل بلايزرز 131 136 الأحد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وأعاد كوري عقارب الساعة إلى فتراته الذهبية من خلال أداء استثنائي في بورتلاند، مسجّلا 48 نقطة، من بينها 12 تصويبة ثلاثية من أصل 19 محاولة.

وشهد تاريخ الدوري 13 مباراة فقط نجح فيها لاعب واحد بتسجيل 12 ثلاثية على الأقل، ويتصدر كوري نفسه هذه القائمة بخمس مرات، يليه زميله السابق كلاي تومسون بثلاث مرات، فيما تقاسم خمسة لاعبين آخرين المرات الخمس المتبقية.

وعلى الرغم من العرض القوي الذي قدّمه بطل الدوري أربع مرات، ونجاحه في انتزاع التقدّم خلال الربعين الثالث والرابع، فإن بورتلاند ترايل بلايزرز تمكّن من حسم المباراة لمصلحته بقيادة جيرامي غرانت وشايدون شارب، اللذين سجّلا 35 نقطة لكل منهما.

وتجمّد رصيد غولدن ستايت عند 13 فوزا مقابل 14 هزيمة. أما ترايل بلايزرز فأصبح في رصيده 10 انتصارات و16 هزيمة.

وفي مباراة أخرى اتسمت بالندية ولم يتجاوز فيها الفارق الأقصى 11 نقطة، نجح أتلانتا هوكس في حسم مواجهته الصعبة أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 120–117.