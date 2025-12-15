خوسيه كاست يفوز بانتخابات الرئاسة في تشيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - فاز خوسيه أنطونيو كاست بانتخابات الرئاسة في تشيلي.

حصل كاست، المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري اليميني المتطرف في تشيلي، على 58 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة ضد المرشحة اليسارية جانيت خارا التي حصلت على 42 بالمئة من الأصوات وسارعت بالإقرار بالهزيمة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة هنأت كاست على انتخابه رئيسا لتشيلي.

وصل أنصار كاست إلى مقر حملة الرئيس المنتخب في سانتياجو مساء الأحد، وهم يلوحون بأعلام تشيلي. وارتدى بعضهم قبعات كُتب عليها "لنجعل تشيلي عظيمة مرة أخرى".