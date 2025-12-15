محدث بالفيديو والصور: 12 قتيلا في إطلاق نار خلال فعالية يهودية بمدينة سيدني

القاهرة - كتب محمد نسيم - قُتل 12 شخصا إثر فتح مسلحين اثنين النار خلال فعالية يهودية على شاطء بوندي بمدينة سيدني الأسترالية، فيما قتلت الشرطة أحد المسلحين وأصابت الآخر، حسبما أفاد موقع "نيوزواير" الأسترالي.

وذكر الموقع أن "مسلحًا قُتل وآخر يخضع للعلاج بعد فتحهما النار على شاطئ بوندي، حيث قُتل 12 شخصا بينهم طفل وشرطي فيما يُعتقد انه هجوم مخطط على فعالية يهودية".

وأضاف الموقع أنه من المرجح أن منفذي الهجوم خططا منذ أشهر لاستهداف الفعالية المخصصة للاحتفال بعيد "الحانوكاه" اليهودي.

وذكرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد أن تقارير أولية أفادت بسماع عدة أعيرة نارية في المكان، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، دون صدور تأكيد رسمي بشأن حصيلة الضحايا حتى الآن.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان سماعهم ما يصل إلى 50 طلقة نارية، ومشاهدتهم أشخاصًا ملقين على الأرض بالقرب من منطقة كامبل باريد المجاورة للشاطئ.

من مكان حادثة إطلاق النار خلال احتفالات بعيد الحانوكا في أستراليا والتي أسفرت عن قتلى وعدد من المصابين. pic.twitter.com/CZO0U231OE — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) December 14, 2025

— وكالات الإخبارية (@palsawa)

من جهتها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن شاطئ بوندي كان يشهد فعالية بمناسبة عيد "حانوكا" اليهودي، بحضور نحو 2000 شخص، مشيرة إلى أن إطلاق النار وقع أثناء إلقاء أحد كبار قادة الجالية اليهودية في أستراليا كلمة خلال الاحتفال.

وأكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، عبر منصة "إكس"، أن الحادث لا يزال قيد المتابعة، مطالبة المتواجدين في المنطقة بالاحتماء والابتعاد عن موقع الواقعة. كما أفادت مصادر شرطية باحتجاز شخصين على ذمة التحقيق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الهلع، حيث شوهد أشخاص يفرّون من الشاطئ على وقع دوي إطلاق النار وصفارات سيارات الشرطة، فيما لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحة هذه المقاطع حتى الآن.



وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الحكومة على علم بالوضع الأمني الجاري في بوندي، داعيًا السكان في محيط المنطقة إلى متابعة التعليمات الصادرة عن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز.

هرتسوغ: حذّرنا أستراليا من ضرورة اقتلاع معاداة السامية من جذورها

وتطرّق الرئيس الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، إلى إطلاق النار في أستراليا، وقال: "حذّرنا مرارًا حكومة أستراليا من ضرورة اقتلاع معاداة السامية المتفشية في دولتهم من جذورها".

وأضاف هرتسوغ: "في هذه الساعات بالذات، يتعرّض إخوتنا وأخواتنا في سيدني بأستراليا لهجوم إرهابي أثناء إضاءة شمعة حانوكا. نحن نصلّي لشفاء الجرحى، ونعزّي بمحبة كبيرة عائلات القتلى، ونأمل أن نسمع أنباء أفضل".

من جانبه، قال وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار: "أنا مصدوم من الهجوم الإرهابي القاتل ضد إخوتنا في سيدني بأستراليا". وأضاف: "يجب قول الحقيقة من دون تجميل: اعتراف أستراليا بدولة فلسطينية كان بمثابة مصادقة رسمية للإرهابيين على إيذاء اليهود".

المصدر : وكالات