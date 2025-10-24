دورة بان باسيفيك: ريباكينا تبلغ نصف النهائي وتضمن مقعدها في بطولة "دبليو تي آيه" الختامية

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : ضمنت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا البطاقة الثامنة الأخيرة المؤهلة إلى بطولة "دبليو تي آيه" الختامية لكرة المضرب، وذلك بعد بلوغها نصف نهائي دورة بان باسيفيك المفتوحة في طوكيو بفوزها على الكندية فيكتوريا مبوكو 6 3 و7 6 (7 4) الجمعة.

قالت ريباكينا المصنفة ثانية في طوكيو "من الرائع التأهل وخوض المزيد من المباريات، خاصة ضد لاعبات من الطراز الرفيع".

واضافت "في الأسبوع الماضي، ركزتُ على كل مباراة على حدة، وكنتُ أعلم أن التأهل سيتطلب مشوارا طويلا".

وتابعت "في النهاية، سارت الأمور على ما يرام".

وانضمت بطلة ويمبلدون 2022 إلى ركب المتأهلات إلى البطولة الختامية التي ستقام في الرياض بين الأول والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وتجمع أفضل 8 لاعبات هذا العام، وهن إلى جانب ريباكينا، البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك والأميركيات كوكو غوف، الفائزة باللقب العام الماضي، وأماندا أنيسيموفا وجيسيكا بيغولا وماديسون كيز والإيطالية جازمين باوليني.

وأدى تأهل ريباكينا إلى بطولة "دبليو تي آيه" الختامية للعام الثالث تواليا إلى إقصاء الشابة الروسية ميرا أندرييفا (18 عاما) التي كانت تنافس الكازاخستانية على البطاقة الأخيرة، علما انها ما زالت اللاعبة الاحتياطية الاولى للمشاركة في الرياض في حال انسحاب احدى اللاعبات.

وانهت ريباكينا ابنة الـ 26 عاما الموسم بقوة بفوزها بلقب دورة نينغبو الصينية الأحد الماضي، وهو ثاني ألقابها هذا الموسم بعد ستراسبورغ، كما بلغت دور الاربعة في طوكيو.