أن بي ايه: ويمبانياما قريب من "تريبل دابل" نادر

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : اقترب الفرنسي فيكتور ويمبانياما من تحقيق "تريبل دابل" نادر، خلال فوز فريقه سان أنتونيو سبيرز على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 120 116 بعد التمديد، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (ان بي ايه).

بعد تسجيله أربعين نقطة الأربعاء عقب عودته من إصابة بجلطة دموية بكتفه أنهت موسمه الماضي، سجل الفرنسي العملاق 29 نقطة، 11 متابعة و9 صدات (بلوك شوت)، ليحقق فريقه فوزه الثاني تواليا.

وكان ابن الحادية والعشرين على بعد تحقيق صدة إضافية، كي ينجح في تسجيل تريبل دابل (عشرة في ثلاث فئات إحصائية مختلفة) نادر، إذ يُنجز غالبا عبر النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة.

وسجل زيون وليامسون 27 نقطة و10 متابعات فسمح لبيليكانز بالمعادلة، قبل أن يقدم أصحاب الأرض دفاعا جيدا في الكرة الأخيرة أجبر ويمبانياما على على إهدار سلة الفوز في الكرة الأخيرة.

وبعد ضربه الـ"بلوك شوت" التاسع له في المباراة، ارتكب لاعب الارتكاز خطأ سادسا وضعه خارج الملعب، وذلك بعد أن قدم مباراة مميزة، رغم أنها كانت أقل نجومية من مواجهة الأربعاء.