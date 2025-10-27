الإصابة تبعد دي بروين عن نابولي لما تبقى من العام

الرياص - اسماء السيد - روما : خسر نابولي، بطل ومتصدر الترتيب الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم، خدمات صانع ألعابه الجديد البلجيكي كيفن دي بروين لفترة قد تصل إلى شهرين، بعدما أكد النادي الإثنين إصابته في فخذه الأيمن.

وأصيب دي بروين خلال تنفيذه ركلة الجزاء التي افتتح بها التسجيل لفريقه في الفوز على إنتر 3 1 في المرحلة الثامنة من الدوري واضطر للخروج من الملعب بمساعدة المسعفين قبل أن يعود بعدها إلى مقاعد البدلاء على عكازين.

وقال نابولي في بيان الإثنين "بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إنتر، خضع كيفن دي بروين لفحوص في مستشفى بينيتا غراندي وأظهرت أنه يعاني من تمزق شديد في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيمن"، مضيفا "لقد بدأ اللاعب منذ الآن برنامجه التأهيلي".

ووفق صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" وشبكة "سكاي سبورت"، من المستبعد أن يعود ابن الـ34 عاما إلى الملاعب خلال ما تبقى من العام الحالي، ما يعني غيابه عن فريق المدرب أنتونيو كونتي لشهرين.

وتشكل خسارة دي بروين ضربة قاسية لنابولي، إذ تألق البلجيكي منذ قدومه إلى حامل لقب "سيري أ" هذا الصيف من دون مقابل نتيجة إنتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنكليزي.

وسجل دي بروين أربعة أهداف في ثماني مباريات خاضها في الدوري الإيطالي، وقدم تمريرتين حاسمتين في دوري أبطال أوروبا.