المنتخب السعودي للكرة الطائرة يعلن قائمته المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025

- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة الطائرة القائمة الرسمية للاعبين المشاركين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025، التي ستقام خلال شهر نوفمبر المقبل وذلك ضمن استعدادات المنتخب للمنافسة في المحفل الرياضي الإسلامي وضمّت القائمة (12) لاعبًا هم: " مروان الهوساوي، إبراهيم مجرشي، رشاد أبو الخير، جواد الخواهر، حسين المريط، أحمد المريط، علي الكعيبي، منتظر عبدالباقي، وليد العتيبي، موفق المطيري، محمد عادل، وحسن العبدالباقي ".

فيما جاء الجهاز الإداري والفني على النحو التالي: "أيمن تازي مديرًا للمنتخب، حسين المرهون مدربًا، إسماعيل خيبري مساعدًا للمدرب، وعادل الخيبري أخصائي علاج ".

يُذكر أن المنتخب السعودي سيشارك في منافسات الكرة الطائرة رجال صالات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025 ضمن المجموعة (A) إلى جانب منتخبي قطر والبحرين، حيث يسعى الأخضر إلى تقديم مستويات متميزة وتمثيل المملكة بصورة مشرفة في البطولة.

