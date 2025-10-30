شكرا لقرائتكم خبر المنتخب السعودي للكرة الطائرة يعلن قائمته المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما جاء الجهاز الإداري والفني على النحو التالي: "أيمن تازي مديرًا للمنتخب، حسين المرهون مدربًا، إسماعيل خيبري مساعدًا للمدرب، وعادل الخيبري أخصائي علاج ".
يُذكر أن المنتخب السعودي سيشارك في منافسات الكرة الطائرة رجال صالات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025 ضمن المجموعة (A) إلى جانب منتخبي قطر والبحرين، حيث يسعى الأخضر إلى تقديم مستويات متميزة وتمثيل المملكة بصورة مشرفة في البطولة.
