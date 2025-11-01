هل تم اجبار لامين يامال على الانفصال عن صديقته؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من برشلونة: انفصل لامين يامال نجم برشلونة عن صديقته نيكي نيكول، ولم يتم توضيح الأسباب المباشرة لذلك، ولكن من المرجح وفقاً لتقارير الصحافة الكتالونية أن يكون اللاعب قد تعرض لبعض الضغوط من إدارة برشلونة للتخلص من هذه العلاقة "السامة" التي جعلته خارج نطاق التركيز، وتسببت في تراجع مستواه، وتلقيه انتقادات حادة في الفترة الماضية، خاصة أنه كان ولايزال واعداً، بل هو الموهبة الشابة الأفضل في العالم.

وكان نجم نادي برشلونة الشاب لامين يامال، قد أعلن مساء السبت، انتهاء علاقته "المثيرة للجدل" بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، والتي تكبره في العمر بما لا يقل عن 7 سنوات.

وأكد يامال أن الانفصال لم يكن بسبب الخيانة، كما تردد في وسائل الإعلام.

وقال يامال، البالغ من العمر 18 عاما، في تصريح لبرنامج "D Corazón" الذي يقدمه الإعلامي خافي هويوس على قناة "RTVE": "نحن لم نعد معا، ولم يكن السبب خيانة كما يُشاع. لقد انفصلنا ببساطة، وكل ما يُنشر لا علاقة له بحقيقتنا".

وذكر خافي هويوس على حسابه في إنستغرام: "أكد لي لامين يامال أنه انفصل عن نيكي نيكول وأوضح أنه لم يكن خائنا".

وأثارت علاقة يامال بنيكول الجدل، بسبب ظهوره في حفلات وفيديوهات راقصة معها، بطريقة لا تناسب سنه، كما لا تتماشى مع حياة الرياضيين المنضبطة.

يذكر أن نيكول تكبر يامال يسبعة أعوام، حيث تبلغ من العمر 25 عاما. وتوقع الكثيرون أن كثرة علاقات يامال النسائية ستكون سببا في تراجع مستواه الرياضي، خاصة وأن نيكول ليست أول فتاة ترتبط بالنجم الشاب في الأشهر الأخيرة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يواجه فيه اللاعب انتقادات بشأن مستواه الفني خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد أدائه أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الأسبوع الماضي.