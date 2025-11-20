دوري أن بي أيه: شنغون يمدد سلسلة انتصارات روكتس إلى خمسة

الرياص - اسماء السيد - ميامي : قاد التركي ألبيرين شنغون وكيفن دورانت فريقهما هيوستن روكتس إلى الفوز على مضيفهما كليفلاند كافالييرز 114 104 الأربعاء، ليمدد الفريق سلسلة انتصاراته إلى خمس مباريات تواليا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وأضاف شنغون 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة لروكتس الذي حقق فوزه العاشر في البطولة مقابل ثلاث خسارات، في المباراة التي لعب آرون هوليداي من مقاعد الاحتياط دورا مهما في حسمها بتسجيله 14 من نقاطه الـ18 في الربع الأخير.

في المقابل، كان دي أندريه هنتر أفضل المسجلين لدى كليفلاند بـ25 نقطة، وأضاف دونوفان ميتشل 19 نقطة من 21 في الربع الأخير لكافالييرز الذي تلقى خسارته السادسة هذا الموسم.

وعلى الرغم من تسجيله 18 نقطة، لم يتمكن إيفان موبلي الذي توّج بجائزة أفضل لاعب دفاعي في الدوري خلال الموسم الماضي، من إيقاف شنغون.

قال التركي "لا أتراجع أمام أي أحد... لا يهم إن كان أفضل مدافع في الدوري أو غيره. في اللحظات الحاسمة، أواجهه مباشرة، أسدد وأنهي المباراة".

وسجل كليفلاند 23 نقطة في الربع الثالث، مقابل خمس نقاط فقط لأصحاب الأرض، مقلصا الفارق إلى 70 74 في طريقهم إلى الفوز.

وفي مباراة ثانية، تابع حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر سجله الممتاز هذا الموسم محققا انتصاره الخامس عشر (خسر مباراة واحدة)، والفوز السابع على أرضه، وذلك على ساكرامنتو كينغز 113 99.