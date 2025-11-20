شكرا لقرائتكم خبر نادي القادسية السعودي ينظم دورة "الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي" بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّم نادي القادسية السعودي بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين دورة تدريبية متخصصة بعنوان (الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي)، اقيمت المحاظرة في مقر نادي القادسية بمدينة الخبر بالدمام.

وشارك في هذه الدورة التثقيفية عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنسوبي المراكز الإعلامية بمختلف تخصصاتهم.

وجاءت هذه الدورة ضمن جهود نادي القادسية لتطوير المهارات الإعلامية ورفع مستوى المعرفة المهنية.

وتاتي الدورة تماشياً مع التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها القطاع الاعلامي والرياضي ومختلف القطاعات .

وبهذه الشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين تؤكد شركة نادي القادسية التزامها المستمر بدورها المجتمعي والمهني في تمكين الكوادر الإعلامية ومواكبة التطورات التقنية الحديثة بما يخدم مستقبل الرياضة والإعلام في المملكة العربية السعودية .

وقدمت الدورة الدكتورة ظبية البوعينين رئيس جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي حيث استعرضت على مدى يومين محتوى ثريًا حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير آليات العمل الإعلامي وتحسين جودة المحتوى وتعزيز الكفاءة والسرعة في تغطية الأحداث الرياضية.

وتهدف الدورة إلى تعزيز فهم الصحفيين والاعلاميين لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكينهم من توظيفها في إنتاج المحتوى والتحقق من المعلومات وتحسين جودة العمل الإعلامي بما يواكب التحول الرقمي المتسارع في القطاع.

وشملت الدورة عرضًا لأحدث التطبيقات الذكية وآليات تسخيرها في تحرير الاخبار وصناعة وصياغة التقارير وإدارة غرف الأخبار إضافة إلى مناقشة التحديات الأخلاقية والمهنية المرتبطة بالتقنيات الحديثة.

وشهدت فعاليات اليوم الختامي للدورة تكريم المشاركين والجهات الداعمة بحضور الإعلامي القدير محمد البكر، الذي أثنى على محتوى الدورة ودور القادسية في دعم القطاع الإعلامي.

من جانبه اعرب المدير التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بنادي القادسية فهد الصيعري عن فخر القادسية بالاستثمار في المعرفة وتنظيم دورات نوعية تسهم في تمكين الإعلاميين وتطوير مهاراتهم خصوصًا في مجال يشهد تطوراً متسارعًا كالذكاء الاصطناعي .

وقال ان شراكتنا مع هيئة الصحفيين تعكس إيماننابأهمية التكامل بين الجهات الرياضية والإعلامية لصناعة مستقبل مهني أكثر تقدماً واحترافية.

من جهته، قال مدير فرع هيئة الصحفيين بحاضرة الدمام فيصل الزهراني

إن إقامة هذه الدورة يأتي امتدادًا للاتفاقية الموقعة بين هيئة الصحفيين السعوديين ونادي القادسية والتي تهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في المجال الإعلامي. ويعكس هذا التعاون حرص الهيئة على تمكين الكوادر الصحفية ومواكبة التحولات التقنية الحديثة. وذكر ان الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة مهنية مشيرا الى ان هذه الدورة خطوة لتعزيز جاهزية الإعلاميين لمتطلبات المرحلة المقبلة.

من حانبها أكدت هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام أنها ماضية في تقديم برامج نوعية تهدف إلى تطوير مهارات الإعلاميين ودعم قدراتهم في تبني التقنيات الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بالمحتوى الإعلامي في المنطقة.