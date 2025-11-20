شكرا لقرائتكم خبر كاوست توقع مذكرة تفاهم مع شركة " SkyGrid" لتطوير تقنيات النقل الجوي المتقدم في المملكة العربية السعودية خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) مذكرة تفاهم مع شركة SkyGrid للتعاون في تطوير وتعزيز تقنيات وعمليات النقل الجوي المتقدّم(AAM) في مختلف مناطق المملكة، وجرى توقيع المذكرة خلال منتدى الاستثمار الأمريكي – السعودي الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

يجمع هذا التعاون بين ريادة كاوست في البحث العلمي والابتكار التقني وتطوير الأنظمة الوطنية، وبين خبرة SkyGrid في تكامل المجال الجوي الرقمي عالي الموثوقية. ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل الجهتان على تسريع جاهزية المملكة لتشغيل المركبات الجوية المأهولة وغير المأهولة، بما يتوافق مع معايير الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) والمعايير الدولية للطيران.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعتمد كاوست وSkyGrid إطاراً استراتيجياً لاستكشاف مسارات تطوير تقنيات النقل الجوي المتقدّم، وتعزيز الجاهزية التنظيمية، وتسريع قدرات الابتكار الوطني في مجال الطيران المتقدّم. ويركّز التعاون على الابتكار المشترك وتطوير منظومة النقل الجوي، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى قدرات تشغيلية واقعية تدعم رؤية المملكة طويلة المدى لمستقبل النقل والطيران المستدام.

وقال البروفيسور إدوارد بيرن، رئيس كاوست بهذه المناسبة "يتماشى هذا التعاون مع رسالة كاوست الرامية إلى تطوير تقنيات مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية والوطنية. فمن خلال الجمع بين تميزنا في مجال الأبحاث وخبرة SkyGrid في تكامل المجال الجوي وخدمات الطيران المستقل، نهدف إلى وضع المملكة العربية السعودية في طليعة مجال النقل الجوي المتقدم. ستساعد هذه الشراكة في بناء القدرات العلمية والتقنية والتشغيلية اللازمة لفتح فرص اقتصادية جديدة وتحويل مستقبل النقل في المملكة".

تشمل مجالات التعاون الرئيسة تطوير منصّة اختبار جوية (AAM Air-Side Sandbox) مشتركة لاختبار واعتماد وتطوير التقنيات الناشئة، إلى جانب تنفيذ عروض جوية حيّة ومحاكاة طيران لأنظمة VTOL وSTOL والطائرات غير المأهولة (UAS)، من خلال دمج الحلول الرقمية الخاصة بـ SkyGrid مع القدرات البحثية في كاوست. كما يتضمّن التعاون تمكين تجارب الطيران للشركات المعنية ودعم حالات الاستخدام التجاري لتعزيز نمو منظومة النقل الجوي المتقدم (AAM) في المملكة.

وتغطي الشراكة كذلك البحث والتطوير المتقدّم في مجالات كفاءة المجال الجوي، وخوارزميات تضارب حركة الملاحة الجوية، وأتمتة إدارة الحركة الجوية للطائرات غير المأهولة (UTM)، والتوائم الرقمية (Digital Twins)، والاتصالات المتطورة، وبيئات المحاكاة. كما تشمل المبادرات المتعلقة ببناء القدرات، بما في ذلك التدريب التقني، والورش المتخصصة، وبرامج المشغّلين، وتطوير المناهج التعليمية لدعم تنمية الكفاءات الوطنية في مجال النقل الجوي المتقدّم.

وقالت جيا شو، الرئيس التنفيذي لشركة SkyGrid "تخطو المملكة خطوات جريئة نحو مستقبل الطيران المستدام والمتقدّم، ونحن فخورون بدعم هذه الرؤية. إن شراكتنا مع كاوست تتيح لنا دمج البحث العلمي الرائد مع الخبرات التشغيلية لبناء الأساس الرقمي والتشغيلي اللازم لنقل جوي متقدّم وآمن وقابل للتوسع. وبالعمل معاً، يمكننا تسريع تقدّم المملكة نحو الطيران الذاتي وتعزيز جاهزيتها الوطنية لتبني تقنيات النقل الجوي المتقدم (AAM)".