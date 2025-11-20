شكرا لقرائتكم خبر تجربة جماهيرية متكاملة ترافق الجولة الختامية لبطولة العالم للراليات بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخها الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات «رالي السعودية 2025» الذي يقام تحت إشراف وزارة الرياضة ، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتسويق شركة رياضة المحركات السعودية، وبدعم من جميل لرياضة المحركات خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وسيحظى جمهور الرالي بمجموعة واسعة من المزايا التي توفر وصولاً شاملاً إلى مختلف مناطق الحدث مع كل تذكرة، حيث تشمل إمكانية الدخول إلى منطقة الصيانة لمتابعة تجهيزات الفرق وعمليات الصيانة التي تُنفذ مباشرة أمام الزوار، وكذلك منطقة المشجعين، كما تتيح التذاكر دخول المدرجات خلال حفل الافتتاح، والمرحلة الاستعراضية الخاصة جميل لرياضة المحركات، وفق مبدأ أسبقية الحضور.

ويقدم رالي السعودية 2025 بدعم جميل لرياضة المحركات، برنامجاً متكاملاً للجماهير يمتد على مدى أربعة أيام من المنافسات موزعة عبر سبع عشرة مرحلة، حيث تنطلق الفعاليات يوم الأربعاء بالمرحلة التحضيرية المخصصة لاختبار السيارات، وضبط إعداداتها قبل بدء السباق، تليها المرحلة الاستعراضية الخاصة الأولى التي تقام عقب حفل الافتتاح، وتبرز مهارات السائقين في التحكم والدقة. وتشمل مراحل يوم الخميس مسارات متنوعة تجمع بين السرعة والتضاريس الوعرة، بينما يمثل يوم الجمعة ذروة التحديات التقنية نظراً لتنوع المسارات وإيقاعها السريع، وتختتم المنافسات يوم السبت بمرحلة القوة (Power Stage) التي تُبث مباشرة للعالم، وتمنح نقاطاً إضافية في البطولة، تعقبها المراحل النهائية القصيرة التي تحسم على أثرها النتائج الرسمية، يتبعها حفل التتويج في ذهبان.

وتوفر منطقة المشجعين تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والمعرفة، حيث تضم متحفاً يستعرض إرث بطولة العالم للراليات، وألعاب محاكاة تفاعلية، وألعاباً مخصصة لرياضة المحركات، إضافة إلى منطقة «ميني كارتينغ»، ومساحات مُهيأة للأطفال، كما تشمل منطقة المشجعين باقة من الفعاليات الترفيهية الموجهة لجميع أفراد العائلة، ومناطق ثقافية وتراثية تعكس الهوية السعودية، إلى جانب إتاحة لقاءات مباشرة مع السائقين والملاحين، وتشهد الفعاليات كذلك بثاً مباشراً لمراحل الرالي، وعروضاً على المسرح الرئيسي، كما توفر منطقة المشجعين كذلك خيارات متنوعة من المطاعم والضيافة ضمن جلسات مظللة توفر للزوار تجربة مريحة ومتكاملة طوال أيام الرالي.

ويمثل رالي السعودية 2025 بدعم جميل لرياضة المحركات، محطة مهمة في مسيرة المملكة نحو ترسيخ حضورها في استضافة أبرز بطولات رياضة المحركات العالمية، حيث يجمع الحدث بين نخبة السائقين العالميين، والجمهور المحلي الذي يشهد نمواً ملحوظاً في الإقبال على رياضة الرالي، وسيكون حضور جميع أيام الحدث مجاناً، فيما تتوفر التذاكر عبر الموقع الرسمي للحجز «ويبوك»، ويمكن الوصول للموقع عبر الرابط التالي:

https://webook.com/en/events/wrc-2025-sa-tickets