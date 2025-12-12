بطولة إنكلترا: سلوت سيجري محادثات مع صلاح لتحديد وضعيته لمباراة برايتون

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : قال مدرب ليفربول بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الهولندي أرنه سلوت، صباح الجمعة إنه سيتحدث الى النجم المصري محمد صلاح قبل اتخاذ القرار باختياره في التشكيلة للمباراة أمام برايتون السبت.

وأشعل صلاح جدلا واسعا عقب تصريحاته التي اتهم فيها النادي بـ "التخلي عنه" عقب جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية آخرها التعادل أمام ليدز 3 3.

كما أشار في حديثه للمراسلين الى انهيار علاقته بسلوت.

واستُبعد ابن الـ 33 عاما عن تشكيلة فريقه لمواجهة انتر الإيطالي في دوري أبطال اوروبا الثلاثاء والتي فاز بها الـ"ريدز" 1 0، قبل أن ينشر صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي داخل قاعة المركز البدني للنادي وهو بمفرده.

وقال سلوت في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة "سأجري محادثة مع مو (محمد صلاح) هذا الصباح — والنتيجة ستحدد كيف ستبدو الأمور غدا (السبت)".

وأضاف "أعتقد أن المرة المقبلة التي أتحدث فيها عن مو يجب أن تكون معه وليس هنا"، متوجها إلى الصحافيين "يمكنكم الاستمرار في المحاولة، لكن ليس هناك الكثير لأقوله في هذا الشأن".

وتابع "بعد مباراة سندرلاند (تعادل الفريقان 1 1 في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، حيث شارك صلاح كبديل في الشوط الثاني) جرت الكثير من المحادثات بين ممثليه وممثلينا، وبينه وبيني".

وحاول سلوت تفادي سؤاله أكثر من قبل الصحافيين عن صلاح، لكنه أوضح "ليس لدي أي سبب لعدم رغبتي في بقائه، وهذا يُعدّ نوعا من الإجابة على سؤالكم".

ومن المقرر أن يشارك صلاح الذي مدد عقده مع ليفربول لعامين في نيسان/ابريل، مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب.