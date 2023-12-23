شاهد بالصور.. الراقصة جومانة التونسية صديقة “نهى الضكر” امبراطورة كباريهات الهرم

حصل “صدى البلد” على صورة الراقصة جومانة صديقة نهى الدكر امبراطورة كباريهات الهرم عقب القاء القبض عليهما في وضع مخل داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي. وأمرت نيابة الهرم بحبس نهى الدكر امبراطورة كباريهات الهرم ٤ ايام على ذمة التحقيقات وقررت اخلاء سبيل الراقصة جومانة التونسية بكفالة مالية قدرها ١٠ الاف جنيه. وانتهت أسابيع من البحث والتتبع من مباحث آداب الجيزة لامبراطورة الدعارة وكباريهات شارع الهرم “نهى الضكر” الصادر لها قرارات ضبط واحضار من النيابة العامة بالقبض عليها داخل فيلا بمتطقة هرم سيتي. جومانا التونسية نهى الضكر صدى البلد

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