السيناتور جاك ريد: على قوات الدعم السريع ان ترضخ للامر الواقع وتعلن عن وفاة قائدها رسمياً

قال السيناتور جاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: إن على قوات الدعم السريع ان ترضخ للامر الواقع وتعلن عن وفاة قائدها رسمياً. البلد نيوز

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