شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة ومثيرة وتقول: (بدوني في حسنات وبشيلو في ذنوبي)

خطفت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها بإطلالة جديدة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قامت سلطانة الطرب السوداني بنشر صورة حديثة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت هدى بفستان أنيق خلال الإطلالة الحديثة, وكتبت في تدوينتها التي تابعها الآلاف من جمهورها ومحبيها على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي.

(بدوني في حسنات وبشيلو في ذنوبي.. كله ولا التلفيق والكذب انا قلت ولسة بقول كفاية حرب انا حرة ياخي ومافي زول عنده حاجة عندي ما ياهو كلكم قاعدين برة وبتقولو بل بس وبتكذبو على الناس السألكم منو !!؟).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)