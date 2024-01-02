- 1/2
- 2/2
خطفت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها بإطلالة جديدة.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قامت سلطانة الطرب السوداني بنشر صورة حديثة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وظهرت هدى بفستان أنيق خلال الإطلالة الحديثة, وكتبت في تدوينتها التي تابعها الآلاف من جمهورها ومحبيها على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي.
(بدوني في حسنات وبشيلو في ذنوبي.. كله ولا التلفيق والكذب انا قلت ولسة بقول كفاية حرب انا حرة ياخي ومافي زول عنده حاجة عندي ما ياهو كلكم قاعدين برة وبتقولو بل بس وبتكذبو على الناس السألكم منو !!؟).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة ومثيرة وتقول: (بدوني في حسنات وبشيلو في ذنوبي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.