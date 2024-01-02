غادرت الحسناء السودانية تسابيح دياب, متوجهة لدولة “كمبوديا”, التي تقع في جنوب شرق آسيا وذلك للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت تسابيح, وهي متوشحة بعلم السودان وذلك قبل لحظات من مغادرتها للمشاركة في المسابقة. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تعليقاته أعلن دعمه الكامل لتسابيح دياب, التي أول سودانيه تشارك في المحفل الدولي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. ظهرت وهي متوشحة بالعلم السوداني.. الحسناء تسابيح دياب تغادر إلى “كمبوديا” للمشاركة رسمياً في مسابقة ملكة جمال العالم كأول سودانيه تشارك في المحفل الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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