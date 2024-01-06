أتاح الإعلامي المصري محمود سعد, الفرصة لطالب سوداني بمصر لطرح عدد من الأسئلة على ضيفه الممثل المصري الشهير محمد هنيدي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد استضاف سعد, الكوميديان المصري على قناة “cbc” في سهرة حظيت بمشاهدات عالية. وفاجأ الطالب السوداني بكلية الطب جامعة الزقازيق بانقا, هنيدي بسؤال غريب وطالبه بالرد عليه, وجاء سؤال الطالب السوداني: (لو كنت ممثلة ست تختار تكون مين من ممثلات الصف الأول؟). وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد دخل هنيدي في وصلة ضحك طويلة بسبب سؤال بانقا, وأجابه بدبلوماسية وبطريقة طريفة: (عيب عليك يا زول). كما قدم بانقا, الدعوة لهنيدي لحضور الفيلم السوداني الضجة “وداعاً جواليا” الذي يعرض هذه الأيام على عدد من دور السينما بمصر, ووعد الفنان محمد هنيدي الطالب السوداني بتلبية دعوته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. طالب سوداني يدعو الممثل المصري محمد هنيدي لمشاهدة فيلم “وداعاً جواليا” ويوجه له سؤال غريب: (لو كنت ممثلة ست تختار تكون مين من ممثلات الصف الأول؟) وهنيدي يرد عليه: (عيب عليك يا زول) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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