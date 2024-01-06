كشفت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان عن نشر المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا آية أفرو, لصورة فاضحة عبر استوري فيسبوك الخاص بها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت الصفحات بتسريب الصورة الفاضحة التي قامت بنشرها المودل المثيرة للجدل. وظهرت أفرو, خلال الصورة وهي ترتدي أزياء فاضحة عبارة عن فستان عاري كشف مناطق حساسة في جسمها وذلك أثناء استعدادها لتصوير إعلان تجاري لإحدى المحلات السودانبة بالمملكة العربية السعودية. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين انتقد آية أفرو, بشدة وكتب أحدهم: (ليه بلدنا ما تدمر طالما فيها نوعك دا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. المودل آية أفرو تنشر صورة لها وهي ترتدي أزياء فاضحة عبارة عن فستان عاري كشف مناطق حساسة في جسمها وجمهور مواقع التواصل: (ليه بلدنا ما تدمر طالما فيها نوعك دا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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