شكلت قوى سياسية و مجتمعية كيانا شعبيا لدعم القوات المسلحة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار وجمال عنقرة منسقا عاما لها. قوى سياسية سودانية: نطالب القوات المسلحة بعدم الدخول في أي تفاوض من أي نوع وتحت أي مظلة مع ميليشيا الدعم السريع قبل أن تنفذ الميليشيا ما وقعت عليه في منبر جدة وتقول إن اتفاق جدة هو المدخل الصحيح للوصول لوقف إطلاق النار الجزيرة – السودان

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