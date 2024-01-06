لايكفي أن يدلق السودانيون الشرفاء ويرمون وجوه وأدبار أذيال الإستعمار الجديد من بقايا شتات الحرية والتغيير بكل ما يحويه قاموس الشتائم والألفاظ البذيئة من كلمات وقصص وحكايات ..

• أذيال وقرون استشعار الإستعمار الجديد يستحقون أقذع الشتائم وأقسي عبارات الذل والإهانة علّها توقظ ضمائرهم الميتة وسلوكهم الدّيُوث ..

• لم نجد في صفحات التاريخ قديماً وحديثاً من يصافح قتلة أهله وعشيرته ..لم نجد من يهش بقلبه ووجهه وهو يعانق من يسحق من يقول إنهم عمقه السياسي والإثني والجماهيري ..لم نجد أمثالاً لهؤلاء في غابر الأيام .. ومن تصاريف القدر أننا عايشناهم وشاهدناهم صوت وصورة في عالم اليوم ..

• تستحقون شتيمة أقذع مما رماكم بها الرجل ..علّها تُحرِّك فيكم قلوباً ماتت وشعوراً تبلّد ..

• شاهت الوجوه ..

عبدالماجد عبدالحميد