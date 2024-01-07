اهتمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمقطع فيديو حديث قامت بنشره المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آية أفرو. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام صاحب مطعم “أقاشي” سوداني بالمملكة العربية السعودية بالتعاقد مع المودل المثيرة للجدل لقص شريط افتتاح المطعم كنوع من الدعاية لمحله. https://fb.watch/ppN7Uuohc1/ وحضرت أفرو وسط حراسة مشددة من “البودي قارد” وحظيت باستقبالات حاشدة من السودانيين الذي حضروا حفل الافتتاح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط حشود ضخمة وحراسة مشددة من “البودي قارد” الراقصة السودانية آية أفرو تقص شريط افتتاح مطعم بالمملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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