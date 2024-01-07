شاهد بالفيديو.. حميدتي يمقلب الصحفيين في كينيا وساخرون: (كانوا عاوزين يتأكدوا من البعاتي لكن طلع مفتح)

فشل صحفيون بأحد فنادق العاصمة الكينية نيروبي في إجراء مقابلة صحفية مع قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قدم مسؤول بالدعم السريع اعتذاره للصحفيين والحضور عن عدم تمكن “حميدتي”, من الحضور للمؤتمر الصحفي.

وذكر المسؤول أن قائد الدعم السريع ظل في حالة اجتماعات متواصلة مع الحكومة في كينيا وهو ما دفعه للاعتذار خصوصاً وأن “حميدتي” سيغادر كينيا في زيارات أخرى.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات جمهور مواقع التواصل فقد وصف البعض الأمر بالمقلب, وكتب آخر: (كانوا عاوزين يتأكدوا من البعاتي لكن طلع مفتح).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)