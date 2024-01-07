رصد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة لمن ينتبه لها الجمهور وذلك أثناء حديث قائد قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي عقد بأثيوبيا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك, وهو جالس جوار حميدتي خلال حديثه. https://www.facebook.com/reel/1459473707980077 وقام حمدوك, بتصرفات اعتبرها الجمهور غريبة, حيث قام بمساعدة قائد الدعم السريع بطريقة غير ملحوظة ولم ينتبه لها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ظهر وكأنه يساعده على الكلام.. تصرفات غريبة من حمدوك تجاه حميدتي أثناء حديث الأخير في مؤتمره الصحفي بأثيوبيا تثير استغراب المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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