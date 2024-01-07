شاهد بالصورة والفيديو.. المطربين القلع عبد الحفيظ وعثمان بشة يشعلان حفل غنائي في القاهرة بفواصل من الرقص المثير

أشعل المطربين القلع عبد الحفيظ, وعثمان بشة, حفل غنائي خاص بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام الماضية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تفاجأ مطرب الحفل المطرب الشاب عثمان بشة, بوجود الفنان الكبير القلع عبد الحفيظ, ضمن أهل الفرح. وتجاوب القلع, مع أغنيات بشة, الذي تغنى باسمه خلال وصلته الغنائية التي قدمها في الحفل, ليدخل معه الفنان الكبير في وصلة رقص مثيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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