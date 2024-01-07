استعادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, ذكرياتها في السودان وذلك بمنشور أعادت نشره عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت سلطانة الطرب خلال الصور التي أعادت نشرها وهي متألقة بإحدى صالات الأفراح التي أحيت حفل فيها خلال العام 2022. وكتبت الفنانة الشهيرة على التغريدة التي حظيت بتفاعل واسع من قبل المتابعين: (قشرات الخرطوم كانت غير ياخي اتكلموا عن الاوت فيت دة النرجسية فوق بي اثر رجعي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تستعيد ذكرياتها في الخرطوم بإطلالة أنيقة وتقول: (قشرات الخرطوم كانت غير والنرجسية فوق بي اثر رجعي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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