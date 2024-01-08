تداول محبي ومعجبي الفنانة السودانية الشابة فهيمة عبد الله, مقطع فيديو حديث لها وجد حظه من التداول والانتشار على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الحائزة على المركز الأول في مسابقة “نجوم الغد” مع إحدى صديقاتها. ودندنت فهيمة خلال الجلسة بمقطع مع إحدى أغنياتها تقول فيه: أنا في الظلمة نور وأنا رزق البكور في الشباك هدف ما ضربة جزاء). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني وترقص خلال جلسة خاصة مع إحدى صديقاتها: (أنا في الظلمة نور وأنا رزق البكور في الشباك هدف ما ضربة جزاء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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