حظي مقطع فيديو تم تداوله حديثاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمشاهدات واسعة جعلت منه المقطع الأكثر مشاركة وتداول على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة حسناء وهي تحيي حفل خاص بأغنيات “الرطانة” المعروفة في منطقة حلفا وما جاورها وفقاً لما أورد ناشرو المقطع. ورددت المطربة أغنيات صاخبة أشعلت بها الحفل الساهر, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه أطلق تعليقات بعضها مشيد ومتغزل في الغناء النوبي وبعضها ساخر من الموسيقى الصاخبة, حيث أحدهم:(أول مرة نشوف زنق حلفاوي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطربة “حلفاوية” حسناء تشعل حفل خاص بأغنيات صاخبة بــ(الرطانة) وساخرون: (أول مرة نشوف زنق حلفاوي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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