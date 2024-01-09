بالصور.. والي الخرطوم يدشن مشروع التكايا النموذجية لاطعام المتأثرين بالحرب

دشن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أمس بمدينة (الفتح ١ مربع ٤) وبحضور مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية المُكلف الأستاذ سيف مختار بداية مشروع ولاية الخرطوم لإفتتاح عددا من التكايا النموذجية لاطعام المتأثرين بالحرب والتي تقدم الوجبات الجاهزة للأسر وتقوم الولاية بتوفير المواد الأساسية.

وأشار والي الخرطوم للمعانآة التي افرزتها الحرب وخلفت أوضاع صعبة تعيشها الاسر بعد فقدانها الأساسيات التي تتمثل في المأوى والمأكل وفقدان مصادر الدخل وتوقف الاعانات وحتى الذي وصل منها وتم توزيعة لم يغطي الا قطاعا محدودا من المواطنين مما دفع الولاية والمجتمع للتحرك العاجل في توفير الكثير من المعينات فشرعت الولاية بإقامة التكايا النموذجية بعدد من المناطق لتغطي أكبر قدر من الأسر الوافده.

وأثنى الوالي على الخيرين الذين بادروا باقامة تكايا للاطعام وسط الاحياء وأضافنحن موجودين وسط المواطنين وندرك كيف اسهمت هذه التكايا في سد حوجة الناس للطعام بل أن بعض المواطنين إعتمدوا عليها بشكل كامل كمصدر طعام رئيسي لهم مما يتوجب ضرورة أن تسعى المنظمات والخيرين من خارج الولاية بالعمل على دعم هذه التكايا حتى لا تخرج عن الخدمة.

واضاف نأمل الا يأتي يوما يذهب فيه المواطن للتكية ولم يجد طعاما فلنعمل جميعا لتصبح التكية هي العنوان البارز الذي يعكس قيم واخلاق الشعب السوداني.

وتطرق الوالي لازمة مياه الشرب التي تعاني منها غالبية مناطق كرري وامبدة وامدرمان بسبب نفاد مادة التنقية مؤكدا مساعي الولاية في توفيرها وسوف تصل في غضون اليومين القادمين من بورتسودان وقال أن أزمة المياه فاقمت من معانآة المواطن.

من جانبه أشار الاستاذ سيف مختار بأن التكايا مشروع قصد منه إعانة شريحة واسعة من الوافدين لكرري بسبب الحرب وتقديم الوجبات الجاهزة وهي موزعة في مناطق ذات كثافة عالية من هذه الأسر مشيدا باللجان المعنية بالتكايا وجهدها في توفير هذه الوجبات واشرافها على العمل.