شاهد بالفيديو.. عمرو أديب: الناس اللي عاوزة ترحل اللاجئين من مصر.. السؤال يروحوا فين؟ دول مقيمين مش لاجئين

قال الإعلامي عمرو أديب بأنه يوجه سؤالاً للناس اللي عاوزة ترحل اللاجئين من مصر.. السؤال يروحوا فين؟ دول مقيمين مش لاجئين.. زي ما المصريين بيروحوا الخليج وامريكا واوروبا مقيمين. وأضاف عمرو أديب بأنه مقتنع بحديثه وهو يدفع ثمن ذلك. “معظم الضيوف اللي في مصر مقيمين، مهاجرين، ليسوا لاجئين”. وقال عمرو أديب في برنامج الحكاية بحسب رصد محرر “ النيلين ” بأن غالبية الموجودين في مصر مقيمين وهم حوالي 9 مليون، ويوجد فقط نصف مليون لاجئ. وبأن الزيادة اللي حصلت هي في ال10 سنوات الأخيرة فقط، ويروحو فين يعني؟ يروحو في البحر؟ وأضاف بأن ذلك دور مصر الحضاري في احتضان الضيوف، لأن مصر لا تستطيع أن تتخلى عن الناس. شاهد الفيديو:

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