تناقلت صفحات تابعة لقوات الدعم السريع وتنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حديث للضابط والقيادي بالدعم “ود ملاح”.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر “ود ملاح” في المقطع المتداول وهو يحكي قصة إنقاذه لسيدة من ولاية الجزيرة كانت على وشك الولادة بعملية قيصيرية.
وذكر ضابط الدعم السريع في سرده أنه أنقذ السيدة التي كانت تعاني من خلال انتظارها للمواصلات بإحدى المواقف بولاية الجزيرة.
ليقوم بنقلها لإحدى المستشفيات بالجزيرة لتتم عملية ولادتها بسلاسة, وبعد أن فاقت الأم أصرت على تسمية طفلتها على إبنة “ود ملاح”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ضابط الدعم السريع الشهير “ود ملاح” ينقذ سيدة بولاية الجزيرة من الموت بعد أن قام بنقلها لمستشفى الولادة لإجراء عملية قيصرية وصفحات “الدعامة” تحتفي به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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