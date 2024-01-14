تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان جزء من محاضرة نادرة للشيخ السوداني الراحل محمد سيد حاج تحدث وقتها عن تحمس البعض للذهاب والقتال في غزة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قال الشيخ في تسجيله الذي مضى عليه أكثر من 13 سنة أن البعض متمحمس للجهاد في غزة.
وقال بلهجته الدارجية التي اشتهر بها وأحبه الناس بها: (واحدين يقول ليك ماشين نجاهد في غزة, لا تستعجلوا السودان سيتحول إلى غزة وخلونا نشوف الرجالة والشجاعة والجهاد).
https://www.facebook.com/reel/372250308820932
وتابع حديث الذي تنباً من خلاله بأحداث السودان قبل أكثر من 13 عام: (القضية ليست قضية انتخابات أو رئيس, القضية قضية وطن إما أن تموت واقفاً أو تعيش عيشة الأذلاء).
ويشير محرر موقع النيلين إلى أن الشيخ اراحل محمد سيد حاج كان قد توفي في حادث شهير يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل للعام 2010.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الشيخ الراحل محمد سيد حاج تنبأ بأحداث السودان قبل عشرات السنين: (لا تستعجلوا السودان سيتحول إلى غزة وخلونا نشوف الرجالة والشجاعة والجهاد..إما أن تموت واقفاً أو تعيش عيشة الأذلاء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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