تناقلت صفحات داعمة لقوات الدعم السريع وتنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو لأحد أفراد الدعم السريع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر فرد الدعم السريع وهو يهاجم رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وقال في حديثه: (الله يعينك يا الشعب السوداني.. دولة حكموها الشماسة), وتابع حديثه الذي وجهه للبرهان: (شنو زعطك وما زعطك). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين رد على “الدعامي”, حيث كتب أحدهم معلقاً: (مافي شماسة غيركم وانتو آخر ناس تتكلموا عن الأخلاق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بسبب كلمة (زعطوكم) أحد أفراد الدعم السريع يهاجم البرهان ويصفه بــ(الشماسي) ومتابعون يردون عليه: (مافي شماسة غيركم وانتو آخر ناس تتكلموا عن الأخلاق) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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